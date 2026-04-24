Pernyataan Terbaru Ravel Entertainment Soal Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Ravel Entertainment kembali mengumumkan kabar terbaru terkait penyesuaian penyelenggaraan Hammersonic Festival 2026 di NICE PIK 2, Jakarta pada 2-3 Mei 2026.

Kali ini, promotor menyampaikan bahwa keputusan yang diambil merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan Hammersonic 2026 serta memastikan bahwa para penggemar yang benar-benar ingin hadir tetap dapat menikmati festival musik keras tersebut.

Hammersonic 2026 menyediakan opsi refund tiket bagi calon penonton yang memutuskan untuk tidak hadir. Selain itu, promotor juga memberi opsi bagi yang ingin tetap hadir dalam Hammersonic tahun ini.

"Setelah melihat perkembangan situasi dan mendengar langsung suara kalian, kami memahami bahwa masih banyak Hammerhead yang ingin tetap hadir di Hammersonic Festival 2026. Karena itu, prioritas utama kami adalah memastikan bahwa para pemegang tiket resmi tetap dapat hadir di Hammersonic Festival 2026. Kami tegaskan juga bahwa saat ini kebijakan refund ditujukan bagi pemegang tiket yang memilih untuk melakukan refund. Link refund akan dibuka mulai tanggal 27 April - 28 April 2026. Setelah melakukan refund kalian tidak dapat melakukan pembelian tiket baru lagi karena pembelian tiket akan resmi kami tutup," ungkap Ravel Entertainment, Kamis (23/4)

"Bagi kalian pemegang tiket Hammersonic Festival 2026 baik tahap awal (1.099.000 IDR) maupun tahap baru (550.000 IDR), kami telah mendengar kalian dan kami tidak ingin keputusan yang kami ambil justru merugikan para penggemar setia Hammersonic Festival 2026, yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Atas dasar itu, pemegang tiket yang memilih untuk Tidak Melakukan Refund tetap dapat hadir pada Hammersonic Festival 2026 dengan kebijakan yang sama yaitu 1 tiket berlaku untuk 2 orang bagi para pemegang tiket awal," sambungnya.

Ravel Entertainment memberi kesempatan memperoleh invitation melalui DM akun @hammersonicfest yang diperuntukkan sangat terbatas untuk penonton yang belum memiliki tiket.

Karena penjualan tiket resmi tidak akan dibuka kembali, maka hanya pihak yang mendapatkan unique code invitation dari DM akun Instagram @hammersonicfest yang dapat melakukan pembelian tiket dalam periode waktu tertentu dan dengan kuota yang terbatas.

"Langkah ini kami ambil agar pelaksanaan Hammersonic Festival 2026 tetap berjalan dengan lebih terarah, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi para penggemar yang benar-benar ingin hadir untuk menikmati Hammersonic Festival 2026. Terima kasih untuk semua dukungan, kepercayaan, dan loyalitas yang terus diberikan," tutup Ravel Entertainment.