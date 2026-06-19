Pernyataan Terbaru Trump Pasca-Penandatanganan Kesepakatan Damai AS – Iran
jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terbaru pasca-penandatangan dokumen kesepakatan damai AS – Iran.
Donald Trump menegaskan komitmen negaranya untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah.
Trump berharap seluruh pihak yang terlibat, termasuk Israel dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon, turut mempertahankan situasi damai.
"Amerika Serikat berkomitmen pada perdamaian, dan kami mendorong semua pihak di kawasan Timur Tengah untuk tetap berkomitmen sehingga proses negosiasi dapat berjalan dengan baik," tulis Trump melalui platform Truth Social.
"Pasar menyambut positif perkembangan ini dengan harga minyak yang turun dan pasar saham yang menguat.”
“Kami mengharapkan gencatan senjata penuh di semua front, termasuk di Lebanon, antara Hizbullah dan Israel," tulis Trump melanjutkan.
Pada Minggu, Iran dan Amerika Serikat memastikan bahwa penyusunan nota kesepahaman telah selesai dilakukan.
Pada dini hari 18 Juni, kedua negara menandatangani dokumen tersebut secara jarak jauh untuk mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari.
Berikut ini pernyataan terbaru Donald Trump pasca-penandatangan dokumen kesepakatan damai AS – Iran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Trump Peringatkan Iran: Serangan AS Bisa Berlanjut Jika Kesepakatan Damai tak Dipatuhi
- Inilah 14 Poin Kesepakatan Damai AS - Iran
- Perdamaian Iran-AS Rapuh, Ekonom Minta Pemerintah Tetap Waspada
- Mati Besok
- Demi Jalur Energi Dunia, Jepang Desak Israel Patuhi Kesepakatan AS-Iran
- Kesepakatan Damai AS-Iran Satu Paket, Serangan Israel ke Lebanon Adalah Pelanggaran