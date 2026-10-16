Pernyataan Terbaru Wamendikdasmen Atip soal RUU Sisdiknas

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan informasi terbaru soal Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas ini sebagai upaya membenahi tata kelola pendidikan nasional.

RUU Sisdiknas, kata Wamendikdasmen Atip, disusun dengan memadukan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Upaya ini diharapkan bisa mewujudkan kerangka regulasi pendidikan yang lebih terpadu dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua melalui pemerataan akses, peningkatan mutu, serta perhatian terhadap kesejahteraan pendidik.

Salah satu yang sangat penting, bahkan akan menjadi pilar prasyarat menjadi undang-undang yang benar, adalah adanya partisipasi masyarakat dalam artian luas, termasuk di dalamnya tentunya adalah Dewan Pendidikan.

"Dewan Pendidikan menguatkan apa yang disebut sebagai meaningful participation. Artinya meaningful di sini harus dimaknai sebagai kontribusi substantif, bukan kontribusi basa-basi Pendidikan,” ujar Wamendikdasmen Atip dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) Tahun 2026 yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026.

Menurutnya, revisi UU Sisdiknas merupakan inisiatif DPR yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam proses tersebut, partisipasi masyarakat perlu diwujudkan melalui masukan yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan pendidikan.