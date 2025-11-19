Pernyataan Thom Haye Menjelang Laga Persib vs Dewa United

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib Bandung vs Dewa United dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat 21 November 2025.

Gelandang Persib Thom Haye menyatakan situasi timnya tengah bagus menjelang laga menghadapi Dewa United, setelah dua pekan tanpa pertandingan

"Saya rasa bagus. Saya rasa kami baru melewati jadwal yang padat. Jadi bagus jika setelah mendapat hasil yang positif, semua diberi waktu untuk istirahat," kata Haye seperti dikutip laman Persib pada Rabu (19/11).

"Semuanya bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus. Sekarang kami juga punya cukup waktu untuk persiapan," sambung dia.

Pemain berdarah Belanda itu mengatakan sebagai pesepakbola, rehat kompetisi sangat penting untuk membantu pemain mencapai kemampuan maksimal ketika di lapangan.

"Sekarang saya merasa bagus dan rileks, punya banyak waktu juga menghadapi laga berikutnya. Saya sudah siap untuk itu," kata Thom Haye.

Persib tengah dalam tren positif setelah pada enam pertandingan terakhir dalam berbagai kompetisi mencatat kemenangan atas Bangkok United dan Selangor FC dalam ACL II, dan PSBS Biak, Persis Solo dan Bali United pada Super League.

Pertandingan menghadapi Dewa United menjadi partai penting karena bisa membuat Persib terus bersaing di papan atas klasemen Super League.