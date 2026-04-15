Pernyataan Universitas Indonesia soal Dugaan Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum

Pernyataan Universitas Indonesia soal Dugaan Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum

Pernyataan Universitas Indonesia soal Dugaan Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum
Danau Kenanga Universitas Indonesia, Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jpnn.com - DEPOK - Universitas Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait penanganan dugaan kekerasan seksual secara verbal yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum UI.

Saat ini investigasi sedang berjalan secara komprehensif dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI, fakultas, serta unit terkait di tingkat universitas.

Hingga tahap ini, tercatat sebanyak 16 mahasiswa berstatus sebagai terduga pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Seluruhnya tengah menjalani proses pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak berbagai pihak.

Pihak UI menegaskan bahwa penanganan telah berjalan dalam koridor formal sejak korban menyampaikan laporan langsung kepada Satgas PPK disertai bukti pendukung.

Selain itu, laporan tambahan yang difasilitasi melalui perwakilan mahasiswa turut menjadi bagian dari bahan penelusuran.

Seluruh laporan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan akurasi fakta dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

“Berdasarkan hasil penelusuran sementara, dinamika ini bermula dari interaksi dalam ruang komunikasi digital yang kemudian menyebar luas dan memicu respons publik," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro.

Kerahasiaan identitas korban terkait dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dijaga ketat.

