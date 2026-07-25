Perombakan Besar Borneo FC, Mauro Jeronimo Minta Publik Bersabar
jpnn.com - Borneo FC memasuki musim 2026/27 dengan wajah yang jauh berbeda dibanding musim sebelumnya.
Musim baru akan menjadi ujian yang lebih berat bagi Pesut Etam.
Selain tampil di Super League, klub asal Samarinda tersebut juga harus membagi fokus pada League Cup, AFC Challenge League, dan ASEAN Club Championship.
Borneo FC Berbenah
Padatnya agenda itulah yang mendorong manajemen melakukan pembenahan besar sejak jendela transfer dibuka.
Sebanyak 10 pemain direkrut untuk memperkuat kedalaman skuad Borneo FC. Enam nama berasal dari luar negeri, yakni Christian Matheus, Iago Mendonca, Gabriel Oliveira, Kablan Davi N'Goma, Rodrigo Veranda, dan Ruben Lopez.
Empat pemain lokal turut merapat, yaitu Muhamad Darmawan, Rakasurya Handika, Achmad Figo, serta Rifad Marasabessy.
Tidak Ingin Terburu-buru
Alih-alih berbicara soal target juara, Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimlo ebih memilih memastikan fondasi permainan Borneo FC terbentuk lebih dahulu.
Juru taktik asal Portugal itu menyadari proses adaptasi antarpemain menjadi pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari.
Borneo FC Samarinda memasuki musim 2026/27 dengan wajah yang jauh berbeda dibanding musim sebelumnya.
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