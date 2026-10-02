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Perombakan Kabinet Dinilai Belum Cukup Buktikan Keretakan Hubungan Prabowo-Jokowi

Perombakan Kabinet Dinilai Belum Cukup Buktikan Keretakan Hubungan Prabowo-Jokowi
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Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle kabinet belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan hubungan Prabowo dengan Jokowi renggang. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan hubungan Prabowo dengan Joko Widodo makin renggang.

Dia mengakui terdapat sejumlah figur yang diasosiasikan dengan Jokowi dan mengalami perubahan posisi dalam pemerintahan.

"Belum tepat kalau reshuffle ini langsung disimpulkan sebagai bukti hubungan Prabowo-Jokowi renggang," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (2/10).

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Dia menyebut masih ada sejumlah figur dari pemerintahan Jokowi yang tetap berada dalam pemerintahan Prabowo.

Salah satunya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi juga tetap menjalankan posisi sebagai Wakil Presiden.

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"Prabowo tidak melakukan penyingkiran terhadap seluruh figur yang berasal dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Efriza mengakui keluarnya sejumlah nama seperti Pratikno dan perubahan posisi Budi Arie dapat memunculkan tafsir mengenai bergesernya konfigurasi kekuasaan.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle kabinet belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan hubungan Prabowo dengan Jokowi renggang

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