Perpaduan Perhiasan Mewah dan Sejarah di Pameran Vivienne Westwood & Jewellery

jpnn.com, JAKARTA - SJM Resorts, S.A. (SJM) dan Vivienne Westwood bersama merayakan debut Vivienne Westwood & Jewellery Exhibition 2026 Macau di Grand Lisboa Palace Resort Macau, Tiongkok Selatan pada 28 April 2026.

Acara ini menyatukan arsip bersejarah dari rumah mode asal Inggris tersebut dengan dedikasi SJM dalam menghadirkan program budaya kelas dunia di kawasan tersebut.

Sebagai pusat persilangan budaya esensial tempat warisan Timur dan Barat bertemu, Grand Lisboa Palace meneruskan warisannya sebagai "kurator kehebatan," menyediakan panggung mode yang terdepan bagi salah satu warisan kreatif paling khas dari Inggris.

Acara glamor tersebut dihadiri oleh jajaran tamu kehormatan, termasuk Andreas Kronthaler selaku Creative Director Vivienne Westwood; Giuseppe Aragoni selaku Chief Operating Officer Vivienne Westwood, Michael Yap selaku CEO Moda Mia Limited, Ki Hong Miao selaku Managing Director Moda Mia Limited, serta Daisy Ho selaku Managing Director SJM.

Mereka juga didampingi oleh MIYEON dari girl group K-pop (G)I-DLEdan Anson Lo dari boy band Hong Kong MIRROR.

Dalam pidato pembukaannya, Daisy Ho, Managing Director SJM, menegaskan signifikansi budaya pameran ini di dalam kerangka visi strategis SJM yang lebih luas.

"Grand Lisboa Palace selalu menjadi wadah bagi penceritaan global, tempat di mana warisan Timur dan Barat bertemu. Sudah menjadi DNA kami sejak hari pertama untuk menjadi kurator kehebatan. Kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen SJM terhadap evolusi Makau sebagai pusat pariwisata dan hiburan dunia. Dengan menjembatani 'pariwisata + seni,' kami terus meningkatkan pengalaman wisata Makau dengan konten budaya yang dirancang untuk menggerakkan dan menginspirasi masyarakat," ujar Daisy.

Sementara Giuseepe merasa bangga terlibat dalam event itu.