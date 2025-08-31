Perpanjang Kontrak, Gakpo Berambisi Bawa Kesuksesan Besar Bagi Liverpool

jpnn.com - JAKARTA - Cody Gakpo resmi memperpanjang kontrak dengan Liverpool, Sabtu (30/8). Menurut TalkSPORT, Gakpo menandatangani kontrak sepanjang 2,5 tahun, sejak bergabung dari PSV Eindhoven pada Januari 2023.

"Gakpo resmi memperpanjang kontrak selama dua setengah tahun di the Reds, yang diteken di AXA Training Centre," kata Liverpool dalam lamannya.

Dalam wawancara dengan Liverpoolfc.com, Gakpo mengungkapkan rasa senangnya atas perpanjangan kontrak tersebut.

"Saya sangat bersyukur bisa memperpanjang kontrak di klub yang luar biasa ini," ungkap pemain asal Belanda itu.

"Saya merasa seperti di rumah, begitu juga keluarga saya. Ini adalah keputusan besar, dan saya sangat menikmati setiap momen bersama tim yang hebat ini," ujar pemain berusia 26 tahun tersebut.

Sejak bergabung dengan Liverpool, Gakpo telah tampil dalam 131 pertandingan, mencetak 42 gol, dan menyumbang 16 assist.

Dia juga telah meraih trofi Liga Inggris dan Piala Carabao, sedangkan di level internasional sudah mencatat 40 penampilan untuk Tim Nasional Belanda.

Pada musim 2025/2026, Gakpo tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan awal Liverpool.