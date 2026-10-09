Perpres Nomor 27 Tahun 2026 Terbit, Menhub Ungkap Kewajiban Perusahaan Aplikasi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang sudah berlaku 1 Juli 2026 lalu, untuk mengatur penyelenggaraan transportasi orang berbasis platform digital.

Salah satu ketentuan yang diatur ialah biaya layanan aplikasi atau biaya platform paling banyak 8 persen yang juga telah diadopsi dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas biaya layanan aplikasi dalam layanan transportasi orang berbasis platform digital.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman online,” ucap Menhub Dudy Purwagandhi dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Menurut dia, Kementerian Perhubungan juga tetap menjalankan kewenangannya dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

Pengaturan transportasi berbasis platform digital juga memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi melalui Perjanjian Kemitraan Platform yang harus disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami.

Perjanjian tersebut antara lain memuat hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, mekanisme insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.