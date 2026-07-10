Perpustakaan Gasibu Dibongkar Demi Proyek Revitalisasi Gedung Sate

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah bangunan perpustakaan milik Provinsi Jawa Barat dibongkar untuk proyek penataan ulang kawasan Gedung Sate.

Bangunan perpustakaan itu awalnya berdiri di sudut Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Pantauan wartawan di lokasi, bangunan perpustakaan di sisi utara Lapangan Gasibu itu sudah tidak lagi berdiri.

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Kini yang tersisa hanya pos keamanan, sementara alat berat masih terlihat mengangkut material berkas pembongkaran.

Perpustakaan tersebut merupakan aset milik Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar yang ikut terdampak proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, pembongkaran perpustakaan merupakan bagian dari penataan ruang publik yang tengah dilakukan Pemprov Jabar.

Meski begitu, ia memastikan langkah tersebut bukan berarti pemerintah mengesampingkan fungsi literasi di kawasan Gasibu.

"Ya itu kan terkait dengan penataan ruang publik ya. Jadi untuk lebih nyaman, juga lebih sesuai dengan fungsi, lebih optimal sebagai peruntukannya. Jadi intinya pasti berdampak kepada perpustakaan," kata Kusmana di Bandung, Jumat (10/7/2026).