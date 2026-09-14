Perpustakaan MPR Berinovasi, Budi Muliawan: Literasi Kreatif Jadi Kunci Minat Baca
jpnn.com, JAKARTA - Perpustakaan MPR terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca di lingkungan Komplek Parlemen.
Salah satunya melalui kegiatan Literasi Kreatif bertema “Pilar Kebangsaan, Aroma Kedamaian: Meracik Harmoni Empat Pilar MPR RI melalui Aromaterapi” yang digelar di Perpustakaan MPR RI di Jakarta, Senin (14/9).
Acara ini dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Pustakawan Ahli Madya Yusniar, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Susan Andriyani, dan sekitar 50 pegawai sebagai peserta.
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI Budi Muliawan mengatakan kegiatan literasi kreatif menjadi salah satu upaya Perpustakaan MPR RI untuk menghadirkan kegiatan yang menarik sekaligus meningkatkan keterlibatan pegawai dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
“Perpustakaan MPR selalu berusaha menumbuhkan minat baca teman-teman semuanya dengan berbagai inovasi atau kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya adalah kegiatan literasi kreatif hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan tidak hanya dimanfaatkan untuk membaca buku, tetapi juga dapat menjadi ruang alternatif bagi pegawai untuk bekerja, berdiskusi maupun melaksanakan rapat.
“Tujuannya supaya teman-teman ini sering-sering hadir ke perpustakaan. Di perpustakaan itu banyak ruangannya. Kalau misalnya Bapak-Ibu Kepala Bagian, Kepala Biro dan Inspektur ingin mencari suasana lain saat bekerja, boleh bekerja di sini. Ada ruang rapat dan berbagai fasilitas lainnya,” jelasnya.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini juga mengajak pegawai MPR RI untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan bersama keluarga.
Perpustakaan MPR terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca di lingkungan Komplek Parlemen.
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