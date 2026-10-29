Perpustakaan Universitas Terbuka Raih Penghargaan Inovasi Digital Terbaik 2026
jpnn.com, JAKARTA - Perpustakaan Universitas Terbuka (UT) meraih peringkat pertama kategori Best Digital Library Innovation Award 2026 dalam ajang penghargaan Forum Kerja Sama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN).
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional FKP2TN 2026 yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Ajang memberikan penghargaan kepada perpustakaan perguruan tinggi atas inovasi, transformasi digital, serta pengembangan tata kelola dan layanan perpustakaan.
Tahun ini, FKP2TN Award menghadirkan 10 kategori penghargaan yang mencakup berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia.
Kegiatan tersebut mengusung tema 'Reimagining Academic Libraries: Advancing Learning, Research, and Inclusive Services", yang menyoroti pentingnya pengembangan perpustakaan akademik dalam mendukung pembelajaran, penelitian, dan layanan yang inklusif.
"Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh, UT mengembangkan layanan perpustakaan digital untuk mempermudah mahasiswa dan pengguna lainnya mengakses sumber belajar," kata Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan UT Dr. Sofjan Aripin, M.Si. dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).
Menurutnya, melalui portal pustaka.ut.ac.id, pengguna dapat menelusuri berbagai koleksi bahan pustaka secara mandiri tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
Layanan tersebut mencakup akses terhadap informasi koleksi tercetak maupun noncetak yang dikelola Perpustakaan UT.
Perpustakaan Universitas Terbuka berhasil meraih penghargaan Inovasi Digital Terbaik 2026 pada ajang penghargaan FKP2TN
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