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Perputaran Ekonomi Capai Rp 2 Triliun di Puncak HUT ke-499 Jakarta

Perputaran Ekonomi Capai Rp 2 Triliun di Puncak HUT ke-499 Jakarta
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Bundaran HI. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.COM/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan perputaran ekonomi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mencapai Rp 2 triliun saat malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Rano dalam perayaan puncak HUT ke-499 DKI Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6) malam. 

"Berkat gelaran acara tersebut, hotel-hotel di sekitar Bundaran HI terisi penuh," ujar Rano.

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Selain itu, pusat perbelanjaan di sekitar Bundaran HI, di antaranya Pasar Tanah Abang dan Thamrin City juga dipadati warga yang berbelanja.

“Dengan event yang dilakukan di sini, Jakarta mendapat kunjungan wisata juga bertambah,” jelas Rano.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pada momen perayaan Ramadhan-Idulfitri tahun ini, perputaran ekonomi di ibu kota mencapai Rp 75 triliun.

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Menurut dia, jumlah perputaran ekonomi itu yang kemudian membuat Jakarta tetap mampu bertahan dan berkembang meski di tengah tekanan ekonomi global.

Pramono pun berharap dengan kondisi ibu kota yang mampu bertahan di tengah situasi tekanan global saat ini, beberapa program unggulan dalam bidang pendidikan, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan  sebagainya dapat terus berjalan, tanpa pengurangan anggaran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan perputaran ekonomi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mencapai Rp 2 triliun

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