Perputaran Ekonomi Soloraya Great Sale 2025 Ditarget Capai Rp 10 Triliun

jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membukan penyelenggaraan Soloraya Great Sale (SGS) 2025 di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Minggu, 29 Juni 2025.

Soloraya Great Sale yang akan digelar pada 1-31 Juli 2025 itu ditargetkan ada perputaran ekonomi senilai Rp 10 triliun.

"Kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan ekonomi baru. Di mana hari ini telah dibuka, target capaiannya adalah Rp 10 triliun dan saya yakin kita bisa melakukan itu," kata Ahmad Luthfi usai Opening Ceremony SGS 2025.

Luthfi optimistis target itu bisa dicapai, lantaran dalam SGS 2025 banyak kegiatan yang diselenggarakan.

Kegiatan yang diselenggarakan pada even ini di antaranya Pesta Belanja (Discount Up to 80 %) di mal, pusat perbelanjaan, bisnis retail, pasar tradisional, merchant, UMKM, dan sentra industri kreatif se-Soloraya; Pesta Wisata yang melibatkan hotel, travel agent, airline, KAI, pengelola objek atau atraksi wisata, budaya, kuliner, dan oleh-oleh.

Selain itu juga ada pesta Investasi meliputi Solo Raya Investment, Trade, Tourism Expo dan Forum; dan Pesta Hadiah, di mana setiap pembelian di merchandise/tenant peserta Soloraya Great Sale berkesempatan mendapatkan hadiah utama satu unit mobil dan hadiah menarik lainnya.

"Ada tourism, ada investasi, ada UMKM, dan ada perdagangan, yang secara tidak langsung mengoneksikan di eks karesidenan Soloraya, yakni Solo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo. Jadi ini bersama-sama untuk menumbuhkan ekonomi baru," jelasnya.

Dikatakan Luthfi, nafas kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah menjadi spirit yang dibawa dalam gelaran ini. Sebab, dalam membangun daerah tidak akan cukup dengan mengandalkan APBD masing-masing, tetapi juga butuh kebersamaan seluruh masyarakat.