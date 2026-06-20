Perrin Buford Bawa Pelita Jaya Curi Game Pertama Final IBL 2026

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya membuka partai final IBL 2026 kemenangan melawan Bogor Hornbills lewat pertarungan overtime.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Jumat (19/6) skuad asuhan David Singleton itu menang dengan skor 90-87.

Pada laga ini Perrin Buford tampil garang sebagai mesin poin Pelita Jaya dengan mencetak 32 poin dan 11 rebound.

Adapun pemain Pelita Jaya lainnya yang moncer yakni Jeff Withey dengan tambahan 20 poin serta 10 rebound.

Darious Moten juga tidak mau ketinggalan dengan menyumbangkan 17 angka.

Pada laga ini Pelita Jaya sejatinya kesulitan untuk bisa unggul dengan nyaman atas Bogor Hornbills.

Tercatat kedua tim bermain imbang di first half dengan skor 35-35.

Pada second half tercatat Andakara Prastawa cum suis sempat lengah saat tertinggal dengan skor 55-58 di kuarter ketiga.