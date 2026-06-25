Perrin Buford Bongkar Kunci Kebangkitan Pelita Jaya di Kandang Bogor Hornbills

jpnn.com - Pebasket Perrin Buford mengungkapkan kunci keberhasilan Pelita Jaya bangkit dan meraih kemenangan pada game ketiga final IBL 2026 melawan Bogor Hornbills.

Bertanding di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Rabu (25/6/2026), Pelita Jaya menang dengan skor 74-61. Pemain kelahiran 25 Januari 1994 itu menjadi salah satu sosok penting di balik hasil positif tersebut.

Perrin Bufford tampil garang dengan mencetak triple double 17 poin, 11 rebound, dan 10 asis.

Mantan penggawa Shimane Susanoo Magic itu menyebut Pelita Jaya berusaha bangkit setelah menelan kekalahan 63-83 dari Bogor Hornbills pada game kedua.

Kekalahan tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk tampil lebih baik pada game ketiga.

“Kekalahan kami di game kedua bukan akhir segalanya. Kami mencoba untuk tetap fokus dan berpikir positif.”

“Sebelum pertandingan ini kami berbicara tentang bagaimana menjadi tim yang lebih baik," ujar pria berusia 32 tahun itu.

Meski Buford mencatat triple double, Darious Moten menjadi pencetak angka terbanyak bagi Pelita Jaya dengan koleksi 22 poin.