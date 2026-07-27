Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubenur BI, Ekonom Yakin Rupiah Tetap Aman

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tak akan berpengaruh banyak terhadap nilai tukar rupiah.

“Masih terbatas,” ujar Yusuf, Senin (27/7).

Menurut Yusuf, pergerakan nilai tukar rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan pergantian kepemimpinan di bank sentral.

“Kalaupun terjadi pergerakan faktor yang lebih dominan tetap berasal dari sentimen global, seperti arah kebijakan suku bunga bank sentral utama, kondisi geopolitik, hingga pergerakan arus modal,” jelas Yusuf.

Dia menjelaskan dari sisi domestik, perhatian pelaku pasar lebih tertuju pada fundamental ekonomi serta arah kebijakan pemerintah dibandingkan semata-mata pergantian pucuk pimpinan BI.

Yusuf juga menilai penunjukan Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas Gubernur BI dapat memberikan kepastian bagi pasar.

“Sosok beliau bukanlah figur baru di Bank Indonesia. Sebagai Deputi Gubernur Senior, Destry memiliki pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memahami dinamika pasar keuangan,” ujarnya.

Menurut Yusuf, Destry juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai ekonom. Dengan latar belakang tersebut, pasar cenderung memandang proses transisi kepemimpinan sebagai kelanjutan kebijakan, bukan perubahan yang drastis.