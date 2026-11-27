jpnn.com, JAKARTA - Grup BTS, aespa, dan Rescene masuk dalam daftar bintang K-pop yang mendominasi tangga lagu musik di Korea Selatan, China, dan Jepang sepanjang 2026.

Capaian tersebut terungkap dalam laporan perdana Melon, platform musik asal Korea Selatan, yang mengukur popularitas K-pop di tiga negara.

Mengutip kantor berita Yonhap, Kamis, Melon menyusun laporan tersebut berdasarkan data Global-K Chart.

Tangga lagu gabungan ini mengintegrasikan data dari Melon di Korea Selatan, Tencent Music di China, dan Line Music di Jepang, serta sejumlah metrik untuk mengukur keterlibatan penggemar K-pop secara global.

Analisis dilakukan terhadap tangga lagu harian ketiga platform selama periode 11 Mei hingga 30 September 2026.

Hasilnya, Rescene menjadi grup yang paling sering menempati posisi puncak di Melon, sedangkan aespa mendominasi tangga lagu Tencent Music dan BTS memimpin Line Music.

Melon menyebut pencapaian ketiga grup tersebut menunjukkan perbedaan pola konsumsi musik K-pop di masing-masing negara.

"Sementara BTS terbukti menjadi 'legenda hidup' di mana pun di dunia, lagu hit Rescene 'Love Attack' memulai kebangkitan signifikan di tangga lagu Korea sejak Juli. Ini menunjukkan lanskap konsumsi K-pop yang berbeda di setiap negara," kata Melon.