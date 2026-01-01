menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persaingan Panas di Garudayaksa, Tiket Timnas U-20 Indonesia Jadi Rebutan

Persaingan Panas di Garudayaksa, Tiket Timnas U-20 Indonesia Jadi Rebutan

Persaingan Panas di Garudayaksa, Tiket Timnas U-20 Indonesia Jadi Rebutan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Proses pencarian pemain untuk memperkuat Timnas U-20 Indonesia resmi dimulai di bawah komando Nova Arianto.

Legenda Persib Bandung itu langsung menerapkan standar tinggi dalam seleksi yang digelar bertahap, dengan tuntutan kerja keras sejak hari pertama.

Nova Arianto Mulai Seleksi Ketat Timnas U-20 Indonesia

Pemusatan latihan yang berlangsung di Garudayaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, sejak awal Desember 2025, menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda.

Baca Juga:

Sejumlah talenta potensial harus berjuang ekstra karena tidak ada ruang untuk bersantai selama proses seleksi berlangsung.

Nova Arianto ingin secepat mungkin memahami karakter, kualitas, serta mentalitas setiap pemain yang masuk dalam radar Timnas U-20.

Oleh karena itu, setiap sesi latihan dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kesiapan calon anak asuhnya.

Baca Juga:

"Saya ingin melihat sejauh mana pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bukan hanya soal teknik, tetapi juga kerja keras dan kesungguhan selama latihan," kata Nova Arianto, dikutip dari Kita Garuda.

TC di Bekasi Jadi Ajang Pembuktian Pemain Muda

Selain aspek fisik dan teknis, pemahaman taktik juga menjadi perhatian serius.

Proses pencarian pemain untuk memperkuat Timnas U-20 Indonesia resmi dimulai di bawah komando Nova Arianto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI