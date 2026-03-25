Persaingan Panas di Timnas Indonesia, Beckham Putra Pilih Fokus Melakukan Ini

Persaingan Panas di Timnas Indonesia, Beckham Putra Pilih Fokus Melakukan Ini
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Beckham Putra masuk dalam daftar 24 pemain Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series Maret 2026.

Pemain bernomor punggung 7 itu tak menutupi rasa bangganya.

Beckham menyadari persaingan untuk menembus Skuad Garuda saat ini sangat ketat mengingat banyaknya pemain berkualitas yang tersedia.

Meski begitu, pemain berusia 24 tahun tersebut tak ingin hanya menjadi pelengkap.

Beckham bertekad memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh pelatih John Herdman dengan menunjukkan performa terbaik.

"Senang tentu bisa masuk dalam daftar ini, terlebih persaingannya tidak mudah. Banyak pemain bagus di dalam tim."

"Ini jadi kebanggaan buat saya, dan semoga bisa mendapat kesempatan bermain," ucapnya.

Menurutnya, kompetisi di dalam tim merupakan hal yang wajar dalam sepak bola profesional.

Beckham Putra masuk 24 pemain Timnas Indonesia, tapi tantangan sebenarnya baru dimulai dari sini.

