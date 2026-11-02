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Persaingan Robot Humanoid Memanas, Meta Diam-Diam Garap 'Max'

Persaingan Robot Humanoid Memanas, Meta Diam-Diam Garap 'Max'
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Meta kembangkan robot humanoid. (Reuters: Dado Ruvic)

jpnn.com - Meta tak mau tinggal diam melihat dominasi China dan Tesla di panggung robotika global.

Raksasa teknologi itu kedapatan sedang mengembangkan purwarupa robot humanoidnya sendiri yang diberi nama "Max".

Pengembangan Max digarap lewat kolaborasi bersama Fourier, perusahaan robotika asal Shanghai.

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Meta, bahkan mengutus Vice President of Product for Robotics Li-Chen Miller, untuk berkantor selama dua bulan di Shanghai demi mengawal proyek langsung di lini produksi.

Hasilnya tak main-main. Hanya dalam tempo tiga bulan, wujud Max sudah tercipta: robot setinggi 1,5 meter dengan bobot 48 kilogram.

Mukanya dibekali layar ekspresif, sementara lima jarinya dirancang presisi untuk menggenggam dan memindahkan benda-benda kecil.

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Dapur pacunya mengandalkan chip Jetson Thor dari Nvidia. Otak canggih itu disiapkan agar Max bisa menjadi "tubuh fisik" bagi Muse—agen AI milik Meta—yang diproyeksikan untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

Sinergi Meta dan Nvidia makin solid setelah Nvidia mengucurkan investasi senilai USD3 miliar (sekitar Rp54,4 triliun) untuk memperluas riset proyek Muse.

Meta tak mau tinggal diam melihat dominasi China dan Tesla di panggung robotika global. Bersama Fourier, Meta menggarap purwarupa Max.

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