Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pelatnas Cipayung berguguran di perempat final ajang Sirnas Premier 2025.

Dalam laga yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12) tercatat hanya ganda putri pratama Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini yang mampu melangkah ke semifinal.

Jania/Riska melaju ke babak empat besar seusai mengalahkan ganda putri Jaya Raya, Azzahra Melani Arjisetya/Tasya Farahnailah dengan skor 21-13, 21-19.

Pasangan Jania/Riska bertekad untuk bisa menjadi yang terbaik dan bersaing dengan nama-nama ganda putri veteran.

Dengan persiapan yang dilakukan, keduanya percaya diri bahkan sempat menarik diri dari ajang Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta.

Lawan keduanya di semifinal tercatat merupakan unggulan dari tim Berkat Abadi-Anugerah Solid yaitu Brigita Marcelia Rumambi/Elizabeth Jovita.

Unggulan pertama tersebut belum tertahankan seusai mengatasi perlawanan pasangan Elok Machsunnah/Violita Dewi lewat pertarungan 21-19, 17-21, 21-16.

“Kami berharap bisa juara di sini, tetapi kami juga harus menyiapkan dari segala hal dan aspek agar ini bukan cuman hanya sekadar harapan,” ujar Jania.