menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu

Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu

Persaingan Sirnas Premier 2025 Keras, Wakil Pelatnas Cipayung Hanya Tersisa Satu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini saat berlaga pada ajang Sirnas Premier 2025 di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis pelatnas Cipayung berguguran di perempat final ajang Sirnas Premier 2025.

Dalam laga yang digelar di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12) tercatat hanya ganda putri pratama Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini yang mampu melangkah ke semifinal.

Jania/Riska melaju ke babak empat besar seusai mengalahkan ganda putri Jaya Raya, Azzahra Melani Arjisetya/Tasya Farahnailah dengan skor 21-13, 21-19.

Baca Juga:

Pasangan Jania/Riska bertekad untuk bisa menjadi yang terbaik dan bersaing dengan nama-nama ganda putri veteran.

Dengan persiapan yang dilakukan, keduanya percaya diri bahkan sempat menarik diri dari ajang Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta.

Lawan keduanya di semifinal tercatat merupakan unggulan dari tim Berkat Abadi-Anugerah Solid yaitu Brigita Marcelia Rumambi/Elizabeth Jovita.

Baca Juga:

Unggulan pertama tersebut belum tertahankan seusai mengatasi perlawanan pasangan Elok Machsunnah/Violita Dewi lewat pertarungan 21-19, 17-21, 21-16.

“Kami berharap bisa juara di sini, tetapi kami juga harus menyiapkan dari segala hal dan aspek agar ini bukan cuman hanya sekadar harapan,” ujar Jania.

Pasangan Jania Novalita Situmorang/Riska Anggraini menjadi wakil tersisa dari Pelatnas Cipayung di semifinal Sirnas Premier 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI