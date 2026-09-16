Persaingan Super League Makin Panas, Bali United Pilih Target Realistis

jpnn.com, JAKARTA - Bali United tidak ingin terburu-buru berbicara soal gelar juara, meski mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna.

Manajemen Serdadu Tridatu menetapkan sasaran yang lebih realistis. Setelah mengalami penurunan prestasi pada musim sebelumnya, Bali United membidik posisi lima besar pada akhir kompetisi.

CEO Bali United Yabes Tanuri, mengatakan target tersebut dipasang dengan mempertimbangkan ketatnya persaingan Super League musim ini.

"Kami berusaha untuk mencapai yang terbaik. Target kami, setelah agak turun musim lalu, kami berusaha untuk top 5, lima besar," ujar Yabes Tanuri di Jakarta beberapa hari lalu.

Dia melihat banyak klub melakukan pembenahan besar untuk menghadapi musim baru.

Perburuan pemain berkualitas, termasuk pemanfaatan kuota pemain asing, membuat kekuatan antarklub makin kompetitif.

Sejumlah tim, bahkan datang dengan target tinggi dan secara terbuka membidik gelar juara.

Situasi tersebut membuat Bali United memilih untuk tidak terlena hanya karena berhasil menempati puncak klasemen sementara.