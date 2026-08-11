Persebaya Baru Angkat Trofi, Francisco Rivera Sebut Hal yang Tak Boleh Terjadi
jpnn.com - Persebaya baru saja mengangkat trofi pramusim Piala Presiden 2026. Namun, Francisco Rivera mengingatkan ada satu hal yang tak boleh dilakukan Bajol Ijo sebelum menghadapi kompetisi resmi.
Gelandang asal Meksiko itu justru mengingatkan bahwa gelar tersebut belum menjadi ukuran kesiapan Bajol Ijo menghadapi persaingan di Super League 2026/27.
Rivera menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Persebaya hingga keluar sebagai juara.
Namun, mantan penggawa Madura United itu menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh anggota tim.
"Saya sangat menghargai penghargaan ini, tetapi pencapaian tersebut tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi seluruh pemain. Kami saling membantu dan bekerja keras untuk mencapai target bersama," ucapnya.
Tak Boleh Berpuas Diri
Menurut Rivera, Persebaya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kompetisi resmi dimulai. Proses peningkatan performa harus tetap dilanjutkan meski tim baru saja mengangkat trofi.
"Kami sudah menunjukkan perkembangan yang bagus sejak awal persiapan. Sekarang kami harus mempertahankan progres tersebut dan terus memperbaiki detail permainan," tambahnya.
Rivera menilai menjaga konsistensi menjadi tantangan penting bagi Persebaya. Euforia setelah meraih gelar pramusim tidak boleh membuat fokus tim terpecah.
Persebaya baru saja juara pramusim. Namun, Francisco Rivera mengingatkan ada satu hal yang tak boleh dilakukan sebelum menghadapi kompetisi resmi.
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