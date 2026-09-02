Persebaya Bersiap Hadapi Bhayangkara FC, Bernardo Tavares Dibayangi Satu Kekhawatiran
jpnn.com - Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026/27.
Duel Bhayangkara vs Persebaya akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Namun, menjelang laga tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dihadapkan pada persoalan komposisi tim.
Komposisi Persebaya Belum Ideal
Sejumlah pemain belum berada dalam kondisi ideal sehingga pelatih asal Portugal itu harus menyiapkan berbagai kemungkinan
"Ada beberapa pemain yang masih mengalami cedera. Sebagian sudah kembali berlatih, tetapi kondisinya belum benar-benar maksimal. Kami masih punya beberapa hari untuk melihat siapa saja yang siap tampil," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Tavares karena kompetisi resmi memiliki tekanan yang berbeda dibandingkan pertandingan pramusim.
Pelatih berlisensi UEFA Pro itu ingin setiap pemain yang tersedia benar-benar siap ketika mendapat kesempatan bermain.
"Kami harus percaya kepada pemain yang tersedia. Jika ada pemain yang tidak bisa tampil, pemain lain harus siap mengambil kesempatan," tambahnya.
Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Bhayangkara FC pada laga perdana Super League 2026/27. Bernardo Tavares ternyata masih dibayangi satu kekhawatiran.
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