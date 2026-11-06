Persebaya Bertekad Bangkit di Markas Persija, Bernardo Tavares Punya Ambisi Besar

jpnn.com - Persebaya Surabaya menatap laga lanjutan Super League 2026/27 melawan Persija Jakarta dengan catatan kurang memuaskan dalam dua pertandingan terakhir.

Terbaru, tim berjuluk Green Force itu takluk dari Kendal Tornado dengan skor 2-3 pada ajang I.League Cup 2026/27.

Kekalahan tersebut membuat tim asal Kota Pahlawan itu belum mampu meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Sebelumnya, Persebaya juga ditahan imbang Persijap Jepara dengan skor 1-1.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa anak asuhnya bertekad bangkit saat menghadapi Persija Jakarta.

Para pemainnya termotivasi untuk meraih kemenangan. Apalagi, laga besar tersebut menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka kepada para fan Persebaya yang mulai gelisah melihat performa tim kesayangannya.

"Ini akan menjadi pertandingan besar dan saya tahu para pemain Persebaya menyukai tantangan seperti ini," ungkap pria asal Portugal itu.

"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," imbuhnya.

Menarik ditunggu duel klasik dua tim dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia tersebut dalam lanjutan Super League 2026/27. Pertandingan Persija vs Persebaya akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.