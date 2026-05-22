menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya Bidik Kemenangan Penutup Demi Modal Besar Musim Depan

Persebaya Bidik Kemenangan Penutup Demi Modal Besar Musim Depan

Persebaya Bidik Kemenangan Penutup Demi Modal Besar Musim Depan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - JAKARTA - Persebaya Surabaya tidak ingin sekadar menjalani laga formalitas saat menghadapi Persik Kediri pada pekan terakhir Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5).

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan penutup musim ini sangat krusial,  karena hasilnya akan menjadi bekal mental sekaligus fondasi menghadapi kompetisi musim depan.

Menurut pelatih asal Portugal itu, kemenangan atas Persik bukan hanya soal mengamankan posisi empat besar klasemen akhir. Akan tetapi, juga menjaga aura positif tim sebelum memasuki musim baru.

Baca Juga:

"Ini sangat penting. Kami harus menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang baik, mencoba menang dan menunjukkan profesionalisme tinggi," kata Tavares.

Dia menilai laga kontra Persik akan menjadi kesan terakhir yang melekat di benak pemain, tim pelatih, hingga suporter sampai kompetisi musim depan dimulai.

"Pertandingan ini akan menjadi gambar terakhir yang diingat semua orang sampai laga pertama musim depan," ungkapnya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Tavares tidak ingin anak asuhnya terlena seusai berpesta gol ke gawang Semen Padang FC pada laga sebelumnya.

Dia mengingatkan duel melawan Persik Kediri diprediksi jauh lebih berat dan penuh tekanan.

Persebaya Surabaya akan menghadapi laga pamungkas melawan Persik Kediri. Bajul Ijo ingin meraih kemenangan sebagai modal menatap kompetisi musim depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI