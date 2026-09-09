Persebaya Buka Pintu GBT, Ada Momen Spesial Menjelang Hadapi PSIM

jpnn.com - Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta akan saling sikut di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada pekan kedua Super League 2026/27, Minggu (13/9/2026).

Namun, laga tersebut menyimpan cerita lain di luar persaingan kedua tim.

GBT bakal kembali diramaikan kehadiran suporter tim tamu. Brajamusti dan The Maident dijadwalkan datang langsung ke Surabaya untuk memberikan dukungan kepada PSIM.

Brajamusti dan The Maident Merapat ke Surabaya

Kehadiran mereka menjadi warna tersendiri bagi pertandingan Persebaya kontra PSIM.

Sebab, kesempatan suporter away untuk mengikuti timnya kembali hadir setelah sebelumnya sempat dilarang.

Persebaya pun menyambut momentum tersebut dengan tangan terbuka. Panitia Pelaksana (Panpel) memastikan pendukung PSIM dapat menikmati pertandingan dengan nyaman selama berada di GBT.

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Bonek dan Bonita Diminta Jaga Suasana

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman melihat kedatangan suporter PSIM sebagai kesempatan untuk membangun kembali suasana positif dalam sepak bola Indonesia.

"Kami tentu senang melihat suporter PSIM bisa kembali datang mendampingi timnya. Semoga kehadiran mereka di Surabaya menjadi awal yang baik untuk membangun kembali hubungan antarsuporter," ucapnya.