Persebaya dalam Situasi Sulit, Bernardo Tavares Soroti Keuntungan PSM

jpnn.com - Persebaya Surabaya harus menghadapi tantangan tersendiri saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Bajul Ijo memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan diri sebelum melakoni pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) sore.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyadari timnya berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan PSM.

Jadwal Padat Jadi Tantangan Persebaya

Jadwal yang berdekatan membuat dirinya lebih memprioritaskan pemulihan fisik pemain ketimbang mengasah taktik secara maksimal.

Persebaya baru menyelesaikan pertandingan kontra PSS Sleman yang berakhir dengan skor 2-2 pada Minggu (18/10). Di sisi lain, PSM memiliki waktu istirahat lebih panjang setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada Jumat (16/10).

"PSM Makassar memiliki keuntungan karena datang setelah meraih kemenangan bagus di laga tandang," ucapnya.

"Mereka juga punya waktu dua hari lebih banyak daripada kami untuk memulihkan kondisi pemain dan mempersiapkan pertandingan."

Persiapan Persebaya tak Maksimal

Pelatih asal Portugal itu mengakui keterbatasan waktu membuat Persebaya belum bisa menjalani persiapan sesuai keinginannya.