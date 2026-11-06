Persebaya dalam Situasi Sulit Menjelang Lawan Persija, Yuran Fernandes Punya Jawaban

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi tantangan besar saat bertamu ke markas Persija Jakarta dalam lanjutan pekan kesembilan Super League 2026/27.

Di tengah persiapan yang terbatas, bek Persebaya Yuran Fernandes memastikan dirinya siap membantu timnya menghadapi tekanan tuan rumah.

Duel Persija vs Persebaya dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026) malam WIB.

Yuran menilai pertandingan ini bakal menjadi ujian bagi Persebaya, tetapi dia melihat rekan-rekannya memiliki motivasi untuk menghadapi pertandingan besar.

Yuran Fernandes Siap Hadapi Tantangan Persija

Meski optimistis, Yuran menyadari Persebaya tidak menjalani persiapan ideal.

Jadwal pertandingan yang berdekatan membuat tim pelatih harus memprioritaskan pemulihan fisik pemain sebelum menentukan komposisi terbaik.

"Kami memang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Fokus kami adalah memulihkan kondisi pemain agar bisa tampil maksimal," ucap Yuran.

Yuran Fernandes Soroti Hasil Persebaya

Persoalan Persebaya bukan hanya terletak pada persiapan. Yuran juga menyinggung hasil pertandingan yang belum sesuai dengan harapan.