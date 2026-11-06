Persebaya Datang dengan Hasil Minor, Shin Tae-yong Justru Minta Persija Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta tak mau jemawa saat jumpa Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai tim berjuluk Bajul Ijo tersebut punya potensi mengejutkan terlebih materi pemain yang dimiliki cukup mumpuni.

Terbukti pada awal musim skuad asuhan Bernardo Tavares itu mampu menjadi juara Piala Presiden 2026 seusai mengalahkan Persib Bandung.

“saya memahami bahwa situasi mereka saat ini memang sedang tidak terlalu baik. Namun, menurut saya, setiap tim tetap merupakan tim yang bagus dan harus dihadapi dengan serius,” ujar Shin.

“Karena itu, kami tidak boleh lengah. Saya selalu mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan lawan dan tetap memberikan kemampuan terbaik,” imbuhnya.

Persija sendiri tak melihat Persebaya datang ke Jakarta dengan hasil minor dalam dua laga tidak meraih kemenangan.

Tim asal kota Pahlawan itu tercatat pekan lalu hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Persijap Jepara.

Adapun pada tengah pekan ini di luar dugaan juara Liga Indonesia edisi 2004 tersebut kalah 2-3 dari Kendal Tornado di I.League Cup 2026.