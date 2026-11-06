Persebaya Datang ke Markas Persija, Bernardo Tavares Paparkan Kunci Penting

jpnn.com - Bernardo Tavares menyadari Persebaya Surabaya akan menghadapi laga berat di markas Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Namun, ada satu faktor penting yang menurutnya bisa menentukan nasib Green Force saat berhadapan dengan Macan Kemayoran.

Duel Persija vs Persebaya dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Menghadapi Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya menunjukkan kedisiplinan sejak awal hingga peluit panjang dibunyikan.

Persija bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Selain memiliki komposisi pemain berkualitas, tim ibu kota juga ditangani Shin Tae Yong yang dinilai mampu membawa timnya tampil kompetitif.

"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," ucap Tavares.

Bernardo Tavares Tak Ingin Persebaya Kehilangan Fokus

Bagi Tavares, menghadapi tim dengan kualitas seperti Persija menuntut kesiapan penuh. Persebaya harus mampu menjaga organisasi permainan dan tidak membiarkan lawan memperoleh kesempatan sekecil apa pun.

Namun, Tavares justru melihat pertandingan besar sebagai kesempatan bagi Persebaya untuk memperlihatkan kemampuan di tengah tekanan.