Persebaya Dibuat Tak Berkutik! Kendal Tornado Menang Dramatis Berkat Modal Keberanian

jpnn.com - Kendal Tornado FC membuktikan bahwa keberanian dan kekompakan bisa menjadi senjata ampuh untuk menumbangkan tim besar. Persebaya Surabaya yang sempat unggul harus pulang dengan tangan hampa setelah ditaklukkan Laskar Badai Pantura dengan skor dramatis 3-2.

Bertanding dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11/2026) malam, Kendal Tornado menunjukkan mental pantang menyerah.

Kemenangan tersebut diraih setelah mereka sempat tertinggal 1-2 dari Bajul Ijo.

Keberanian untuk terus menyerang menjadi pembeda dalam pertandingan yang menyajikan lima gol tersebut. Kendal Tornado tidak memilih bertahan untuk mengamankan hasil, melainkan terus menekan hingga detik-detik terakhir.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengungkapkan bahwa kekuatan utama timnya bukan terletak pada kehebatan individu pemain, melainkan keberanian, kerja keras, dan kekompakan seluruh anggota tim.

"Kekuatan kami hanya kekompakan dan keberanian. Itu yang selalu saya bilang ke pemain bahwa ya sepak bola ini 11 lawan 11, bukan satu lawan satu. Jadi satu sama lain harus saling support. Mereka punya visi, punya semangat, punya tanggung jawab yang sama, itu yang selalu kami tekankan," ujar Stefan seusai pertandingan.

Jalannya pertandingan tidak mudah bagi Kendal Tornado. Pada babak pertama, tuan rumah berusaha mengambil kendali permainan dengan mengandalkan serangan dari sektor sayap.

Namun, rapatnya pertahanan Persebaya membuat sejumlah peluang belum membuahkan hasil.