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Persebaya Dihantui Taktik Misterius Pelatih Baru Bhayangkara FC

Persebaya Dihantui Taktik Misterius Pelatih Baru Bhayangkara FC
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Oscar Bruzon saat memimpin latihan Bhayangkara Presisi Lampung FC menatap Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Bhayangkara FC

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi teka-teki menjelang laga perdana Super League 2026/27. Bukan soal kualitas pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC, melainkan strategi baru yang akan diterapkan pelatih anyar lawan.

Persebaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani pramusim dengan hasil positif.

Bajul Ijo sukses merebut trofi Piala Presiden 2026. Selain itu, Persebaya juga telah melewati sejumlah pertandingan uji coba dan pemusatan latihan di Thailand.

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Namun, modal tersebut belum membuat Bernardo Tavares bisa sepenuhnya tenang.

Persebaya akan membuka kompetisi dengan bertandang ke markas Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (5/9/2026).

Tavares menyadari pertandingan pertama bisa menjadi tantangan berat karena Bhayangkara memiliki skuad berkualitas.

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Apalagi, Bhayangkara FC kini memiliki pelatih baru, Oscar Bruzon. Perubahan di kursi pelatih membuat Tavares kesulitan memprediksi pendekatan permainan yang akan digunakan lawannya.

"Kami tahu karakter pemainnya, tapi kami tidak tahu strategi pelatih barunya," kata Tavares.

Persebaya Surabaya akan menghadapi Bhayangkara FC di laga perdana Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares mewaspadai strategi pelatih baru lawan.

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