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Persebaya Dipermalukan Kendal Tornado FC, Bernardo Tavares Tunjukkan Sikap Tegas

Persebaya Dipermalukan Kendal Tornado FC, Bernardo Tavares Tunjukkan Sikap Tegas
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Duel Kendal Tornado FC (jesei oranye) vs Persebaya Surabaya (jersei putih) pada matchday pertama I League Cup 2026/27. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya mendapat hasil mengecewakan saat menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/27. 

Kekalahan dengan skor 2-3 menjadi pukulan telak bagi Bajul Ijo -julukan Persebaya.

Bermain di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11/2026), Persebaya sebenarnya tidak kekurangan peluang.

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Rachmat Irianto dan kolega mencatatkan 64 persen penguasaan bola dan 14 tembakan. Sayangnya, Kendal Tornado lebih efektif mengonversi peluang menjadi gol.

Tavares Akui Kendal Tornado Lebih Efektif

Selepas pertandingan, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak mencari alasan atas kekalahan timnya.

Pria asal Portugal itu mengakui Kendal Tornado tampil lebih efisien meskipun Persebaya unggul dalam penguasaan bola.

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"Sepak bola bukan sekadar soal siapa yang lebih sering menguasai bola atau melepaskan tembakan. Kemenangan ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan peluang," jelasnya.

Kesalahan Persebaya Jadi Bahan Evaluasi

Selain efektivitas penyelesaian akhir, Tavares menilai Persebaya masih memiliki sejumlah persoalan.

Persebaya Surabaya mendapat hasil mengecewakan saat menghadapi Kendal Tornado FC pada laga perdana Grup G I.League Cup 2026/27.

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