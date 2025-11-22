menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya Gagal Memukul 10 Pemain Arema FC, Ada Gol Bunuh Diri

Persebaya Gagal Memukul 10 Pemain Arema FC, Ada Gol Bunuh Diri

Persebaya Gagal Memukul 10 Pemain Arema FC, Ada Gol Bunuh Diri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persebaya Bruno Moreira (10) dilanggar pemain Arema FC. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya Surabaya gagal menundukkan Arema FC pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (22/11) sore WIB.

Derbi Jawa Timur itu berakhir tanpa pemenang, sama kuat 1-1.

Persebaya tertinggal lebih dahulu setelah pemainnya, Dime Dimov, membuat gol bunuh diri. Bek Persebaya itu tanpa sengaja mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-63.

Baca Juga:

Hanya sekitar dua menit berselang, Persebaya mendapat angin segar, lantaran hanya melawan sepuluh pemain Arema FC; menyusul dua kartu kuning yang diterima bek Matheus Blade.

Baca Juga:

Arema kerepotan meladeni tuan rumah dengan sepuluh pemain.

Kapten Persebaya Bruno Moreira akhirnya membuat GBT bergemuruh setelah sontekan manisnya mengoyak gawang Arema FC pada menit ke-73.

Persebaya dan Arema FC pun sama-sama belum beranjak dari papan tengah klasemen Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI