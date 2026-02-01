menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat

Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat

Persebaya Gagal Menundukkan 10 Pemain Dewa United, tetapi Naik Peringkat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Francisco Rivera mencetak gol untuk Persebaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya masuk Top 5 klasemen Super League meski hanya memetik satu poin pada pekan ke-19.

Menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (1/2) malam WIB, Persebaya harus puas berbagi skor 1-1 dalam laga penuh drama tersebut.

Francisco Rivera membawa Persebaya unggul pada menit ke-22, tetapi Kafiatur Rizky membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-29.

Baca Juga:

Dewa United harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Nick Kuipers mendapat kartu merah.

Baca Juga:

Bukannya tampil lebih menekan, Persebaya malah terlihat lebih sering ditekan Dewa United.

Persebaya mencetak gol pada menit ke-89 melalui tandukan Mihailo Perovic, tetapi dianulir lantaran sebelumnya ada pemain tuan rumah yang tertangkap offside.

Persebaya Surabaya menggusur Persita Tangerang meski tak bisa mengalahkan 10 pemain Dewa United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI