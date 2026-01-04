menu
Persebaya Gila! Bernardo Tavares Menyapa Bonek & Bonita
Bernardo Tavares di era BRI Liga 1. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PAMEKASAN - Persebaya Surabaya menjadi satu dari dua tim paling gila di Super League saat ini.

Melakoni laga tandang ke kandang Madura United di Pamekasan, Sabtu (3/1) malam WIB, Persebaya memenangi Derbi Suramadu itu dengan 1-0.

Itu menjadi laga ke-9 beruntun tak terkalahkan buat Persebaya.

Sebelum menaklukkan Madura United, Persebaya menang 4-0 dari Persijap Jepara, 2-2 vs Borneo FC, 1-1 vs PSM Makassar, 1-1 vs Bhayangkara FC, 1-1 vs Arema FC, 1-1 Persik Kediri, 2-1 vs Persis Solo, dan 0-0 vs PSBS Biak.

Catatan itu hanya tak lebih baik dari Malut United yang sebelum meladeni PSBS Biak Minggu siang WIB ini, mengoleksi sepuluh laga beruntun tak terkalahkan. (fs/ig/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-16 dan Klasemen Super League
Persebaya tak terkalahkan dalam sembilan laga beruntun, meski sering imbang ketimbang menang.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

