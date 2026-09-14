Persebaya Iris Tipis PSIM, Bernardo Tavares Ungkap Pekerjaan Rumah
jpnn.com - Persebaya Surabaya akhirnya mencatat kemenangan perdana di Super League 2026/27.
Bajol Ijo harus menunggu sampai penghujung laga untuk memastikan tiga poin ketika menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9/2026).
Alex Martins menjadi aktor utama kemenangan tersebut. Penyerang asal Brasil itu memecah kebuntuan pada menit ke-81.
Hasil 1-0 tersebut menjadi respons Persebaya setelah sebelumnya ditahan Bhayangkara Presisi Lampung FC 1-1 pada pekan pertama.
Bernardo Tavares Masih Soroti Penyelesaian Akhir
Meski meraup tiga poin, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tetap melihat sisi yang perlu dibenahi dari timnya.
Juru racik asal Portugal itu menilai Persebaya sudah menciptakan cukup banyak kesempatan, tetapi efektivitas di depan gawang belum maksimal.
"Kami memang menghasilkan cukup banyak peluang dan beberapa kali berada dalam posisi yang bagus untuk mencetak gol," ucapnya.
"Namun, masih ada momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan penyelesaian yang lebih baik."
Persebaya sukses mengalahkan PSIM 1-0 dan meraih tiga poin perdana. Apa yang masih menjadi sorotan Bernardo Tavares setelah kemenangan tersebut?
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