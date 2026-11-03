Persebaya Jangan Lengah! Statistik Kendal Tornado Bikin Merinding

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat dalam pertandingan perdana Grup G I.League Cup 2026/27. Kendal Tornado FC datang dengan membawa catatan impresif yang bisa menjadi ancaman serius bagi Bajul Ijo.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11) malam. Meski Persebaya memiliki pengalaman dan nama besar di sepak bola Indonesia, Kendal Tornado punya modal yang tidak bisa diremehkan.

Bagaimana tidak, tim asal Championship tersebut sedang menikmati tren positif. Dalam delapan pertandingan terakhir, Kendal Tornado belum sekalipun menelan kekalahan.

Mereka juga tampil produktif dengan torehan 16 gol dan hanya empat kali kebobolan.

Statistik inilah yang membuat Persebaya harus meningkatkan kewaspadaan. Pelatih Bernardo Tavares bahkan mengakui bahwa Kendal Tornado merupakan lawan dengan kualitas yang cukup berbahaya.

"Kami akan bertanding melawan tim yang bagus dari Championship. Mereka memiliki banyak pemain yang sudah berpengalaman di Super League. Tim ini belum pernah kalah dalam delapan pertandingan dan telah mencetak 16 gol hanya kebobolan empat gol," ungkap Tavares.

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Bukan hanya hasil pertandingan, Tavares juga menyoroti kedisiplinan taktik Kendal Tornado. Lawannya dinilai memiliki kemampuan mengubah skema pertahanan, baik dengan menggunakan empat maupun lima pemain di barisan belakang.

"Bisa bermain dengan formasi empat atau lima pemain di lini belakang, serta memiliki dinamika permainan yang baik di lini depan maupun lini tengah. Singkatnya, mereka adalah tim yang kuat," imbuhnya.