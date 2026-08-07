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Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Persib Enggak Sampai Separuhnya

Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Persib Enggak Sampai Separuhnya
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Persebaya Surabaya melakukan selebrasi setelah merebut gelar juara Piala Presiden 2026 mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti, Kamis (6/8/2026). Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

jpnn.com - GIANYAR – Persebaya Surabaya menang atas Persib Bandung dalam pertandingan final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam.

Persebaya merebut gelar juara Piala Presiden 2026 melalui adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5.

Gelandang Persebaya Gledson Paixao Da Silva menjadi penentu gelar juara kepada klub dengan julukan Bajul Ijo itu.

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Pertandingan yang dikawal wasit Rio Permana Putra itu berlangsung sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu.

Pada babak pertama, Ramadhan Sananta membuka gol Persebaya pada menit ke-20.

Empat menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersi biru itu kemudian membalas gol yang dicetak Patricio Martin Matricardi pada menit ke-24.

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Hingga turun minum, skor tetap bertahan 1-1.

Kemudian pada babak kedua, permainan kedua tim kemudian berlangsung ketat, dan saling melakukan pertahanan.

Pada babak pertama, Ramadhan Sananta mencetak gol pada menit ke-20, laga Persib vs Persebaya harus melalui adu penalti.

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