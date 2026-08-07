Persebaya Juara Piala Presiden 2026, Persib Enggak Sampai Separuhnya

jpnn.com - GIANYAR – Persebaya Surabaya menang atas Persib Bandung dalam pertandingan final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam.

Persebaya merebut gelar juara Piala Presiden 2026 melalui adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5.

Gelandang Persebaya Gledson Paixao Da Silva menjadi penentu gelar juara kepada klub dengan julukan Bajul Ijo itu.

Pertandingan yang dikawal wasit Rio Permana Putra itu berlangsung sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu.

Pada babak pertama, Ramadhan Sananta membuka gol Persebaya pada menit ke-20.

Empat menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersi biru itu kemudian membalas gol yang dicetak Patricio Martin Matricardi pada menit ke-24.

Hingga turun minum, skor tetap bertahan 1-1.

Kemudian pada babak kedua, permainan kedua tim kemudian berlangsung ketat, dan saling melakukan pertahanan.