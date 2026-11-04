Persebaya Kalah dari Kendal Tornado FC, Itu Tanggung Jawab Tavares

jpnn.com - SOLO - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan pasukannya dari tim Championship (kasta kedua di bawah Super League), Kendal Tornado pada penyisihan Grup G I.League Cup 2026/27.

Persebaya kalah 2-3 pada laga di Stadion Sriwedari, Selasa (3/11) malam.

Bajol Ijo keok meski mengendalikan jalannya pertandingan. Green Force mencatatkan 64 persen penguasaan bola dan melepaskan 14 tembakan. Namun, dominasi itu belum sejalan dengan hasil akhir.

Kendal Tornado tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Persebaya harus membayar mahal sejumlah kesalahan yang terjadi sepanjang pertandingan.

Coach Tavares memberikan apresiasi kepada Kendal Tornado FC. Menurutnya, tim lawan mampu menunjukkan efektivitas yang lebih baik sehingga berhasil mengamankan kemenangan meski Persebaya memiliki penguasaan bola lebih tinggi.

"Selamat untuk Kendal Tornado atas kemenangan ini. Mereka mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Dalam sepak bola, penguasaan bola dan jumlah tembakan tidak selalu menjamin kemenangan. Kami harus lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan," ujar Tavares seperti dipetik dari halaman Persebaya.

Pelatih berusia 47 tahun itu juga menyoroti beberapa kesalahan yang berujung pada gol lawan.

Salah satunya terjadi ketika Persebaya kehilangan bola saat membangun serangan dan melakukan transisi. Situasi tersebut mampu dibaca Kendal Tornado untuk melancarkan serangan balik yang berbahaya.