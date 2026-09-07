menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persebaya Kehilangan 2 Poin, Bernardo Tavares Bongkar Satu Masalah Krusial

Persebaya Kehilangan 2 Poin, Bernardo Tavares Bongkar Satu Masalah Krusial

Persebaya Kehilangan 2 Poin, Bernardo Tavares Bongkar Satu Masalah Krusial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Satu poin dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi alarm bagi Persebaya Surabaya pada awal BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares melihat ada kebiasaan yang harus segera diubah jika Bajul Ijo ingin bersaing lebih jauh. 

Juru racik asal Portugal itu menilai timnya harus tetap agresif meski sudah berada dalam posisi unggul.

Baca Juga:

Masalah Krusial Persebaya

Persebaya sebenarnya sudah berada dalam posisi ideal setelah Yann Mabella mencetak gol pada menit ke-13.

Namun, kesempatan mendapatkan tiga poin akhirnya sirna setelah Bhayangkara FC mencetak gol penyama kedudukan melalui aksi Allano (60').

"Kami tentu kecewa karena target kami adalah menang. Ketika sudah unggul, seharusnya kami mampu mempertahankan keunggulan sekaligus menjaga gawang tetap aman," ucapnya.

Baca Juga:

Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Cepat Puas

Tavares kemudian menyoroti keberanian anak asuhnya dalam memanfaatkan momentum. Baginya, pertandingan belum selesai selama Persebaya masih memiliki peluang untuk menciptakan gol.

"Ketika kesempatan untuk mencetak gol kedua datang, kami tidak boleh berhenti terlalu cepat. Tim harus tetap memiliki keberanian dan terus mencari gol berikutnya sebelum lawan mendapatkan kesempatan menyamakan skor," tambahnya.

Satu poin dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi alarm bagi Persebaya Surabaya pada awal BRI Super League 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI