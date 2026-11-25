jpnn.com - Kemenangan dengan skor besar ternyata belum membuat Bernardo Tavares sepenuhnya puas terhadap penampilan Persebaya Surabaya.

Green Force baru saja melumat PSBS Biak lima gol tanpa balas dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Meski tampil dominan sepanjang laga, pelatih asal Portugal itu menilai timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus dibenahi.

Catatan dari Bernardo Tavares

Hasil tersebut memang memperlihatkan ketajaman lini serang Persebaya. Saddil Ramdani dan kawan-kawna menguasai 81 persen penguasaan bola dan melepaskan 28 tembakan, dengan 11 di antaranya tepat sasaran.

"Persebaya mampu menghasilkan banyak kesempatan sepanjang pertandingan. Sejumlah peluang berhasil dikonversi menjadi gol, sementara ancaman dari lawan yang saya ingat hanya dua," ucapnya.

Meski mengapresiasi anak asuhnya, Tavares tidak ingin kemenangan telak tersebut menutupi aspek permainan yang masih membutuhkan perbaikan.

"Kami mendapatkan banyak hal baik dari pertandingan ini. Namun, masih ada beberapa bagian permainan yang harus kami benahi agar bisa tampil lebih baik ke depannya," imbuhnya.

Pemain Muda Dapat Kesempatan

Selain hasil akhir, Tavares juga melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain yang belum banyak mendapat kesempatan tampil akhirnya bisa menunjukkan kemampuan mereka.