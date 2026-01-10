Persebaya Luar Biasa, Malut United Bertekuk Lutut, Cek Klasemen
Sabtu, 10 Januari 2026 – 17:39 WIB
jpnn.com - SURABAYA – Persebaya menundukkan Malut United pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (10/1) sore WIB.
Duel sengit dua tim yang sama-sama sulit dikalahkan itu berlangsung ketat.
Tuan rumah unggul dua gol melalu brace Gali Freitas pada menit ke-13 dan ke-36.
Malut United baru bisa membalas di babak kedua, gol tercipta pada menit ke-61 melalui sontekan Ciro Alves.
Nyaris sepanjang laga, Malut United mendominasi bola (lihat/geser IG di atas melihat statistik). Namun, pertahanan Persebaya luar biasa.
Ini kemenangan ketiga beruntun Persebaya di Super League sekaligus menandai debut manis pelatih baru Bernardo Tavares.
Kekalahan dari Persebaya membuat peluang Malut United jadi juara setengah musim Super League pun tertutup.
