Persebaya Luar Biasa, Malut United Bertekuk Lutut, Cek Klasemen

jpnn.com - SURABAYA – Persebaya menundukkan Malut United pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (10/1) sore WIB.

Duel sengit dua tim yang sama-sama sulit dikalahkan itu berlangsung ketat.

Tuan rumah unggul dua gol melalu brace Gali Freitas pada menit ke-13 dan ke-36.

Malut United baru bisa membalas di babak kedua, gol tercipta pada menit ke-61 melalui sontekan Ciro Alves.

Nyaris sepanjang laga, Malut United mendominasi bola (lihat/geser IG di atas melihat statistik). Namun, pertahanan Persebaya luar biasa.

Ini kemenangan ketiga beruntun Persebaya di Super League sekaligus menandai debut manis pelatih baru Bernardo Tavares.