Persebaya Masih Bisa Tambah Pemain, Bernardo Tavares Tak Mau Asal Belanja

jpnn.com - Persebaya Surabaya memberikan isyarat bahwa mereka belum selesai di bursa transfer.

Namun, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan klub tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru hanya untuk menambah jumlah pemain asing.

Bajul Ijo saat ini memiliki 10 legiun impor untuk menghadapi Super League 2026/27.

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Satu slot masih tersedia, tetapi keputusan untuk mengisinya bergantung pada kebutuhan tim.

"Selama bursa transfer masih berjalan, semuanya masih mungkin. Kami bisa mendatangkan pemain asing, pemain lokal, atau memilih tidak melakukan penambahan," ucap Tavares.

Tak Mau Gegabah

Tavares menilai perekrutan pemain harus memberikan manfaat nyata bagi tim. Baginya, nama besar atau status pemain asing bukan jaminan bahwa kekuatan Persebaya otomatis meningkat.

Pelatih asal Portugal itu ingin setiap pemain yang datang memiliki karakter dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Bajul Ijo.

"Kami ingin membangun tim yang kuat. Namun, kedatangan pemain baru tidak selalu berarti kualitas tim langsung meningkat," tambahnya.