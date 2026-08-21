Persebaya Masuk Tahap Akhir Persiapan Melakoni Super League

jpnn.com - SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap timnya mengevaluasi diri selama pemusatan latihan di Thailand 18-27 Agustus.

Bajol Ijo kini memasuki tahap akhir preseason menjelang Super League 2026/2027.

Francisco Rivera dkk kini memulai rangkaian preseason pada pekan pertama Juli lalu. Sepanjang preseason, total Persebaya sudah menjalani tujuh pertandingan, termasuk lima pertandingan Piala Presiden 2026 yang berhasil dijuarai.

Seluruh data dan catatan yang didapatkan selama sekitar sebulan preseason, akan dievaluasi dan diperbaiki selama di Thailand.

“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Coach Bernardo Tavares seperti dipetik dari halaman Persebaya.

Pelatih asal Portugal tersebut juga melihat pemusatan latihan sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antarpemain.

Selama berada di Thailand, seluruh anggota tim akan menjalani aktivitas bersama dalam lingkungan yang lebih intens.

“Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini, para pemain bersama hampir 24 jam," ujar Tavares.