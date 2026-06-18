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Persebaya Memasuki Usia ke-99, Ada Misi Besar yang Mulai Disiapkan

Persebaya Memasuki Usia ke-99, Ada Misi Besar yang Mulai Disiapkan
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Mural perayaan ulang tahun Persebaya Surabaya ke-99. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Tidak ada pesta mewah dalam peringatan ulang tahun Persebaya Surabaya kali ini.

Memasuki usia ke-99, klub berjuluk Bajul Ijo tersebut justru memilih merayakannya dengan menegaskan nilai kebersamaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka.

Sejumlah kegiatan digelar pada Kamis (18/6/2026) untuk memperingati hari lahir Persebaya.

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Acara dimulai dengan penghormatan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah klub sebelum dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan suporter, komunitas, hingga kelompok difabel.

Direktur Persebaya Candra Wahyudi menyebut momen menuju usia 100 tahun menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingat tujuan utama klub.

"Menjelang usia satu abad, kami mengusung semangat Persebaya untuk Semua. Semangat ini bukan sesuatu yang baru, melainkan nilai yang selama ini terus kami jalankan."

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"Persebaya harus bisa menjadi rumah bagi semua kalangan yang mencintai klub ini," jelasnya.

Bagi Persebaya, sepak bola bukan hanya soal pertandingan dan hasil di lapangan.

Persebaya merayakan usia ke-99 dengan cara yang berbeda. Menjelang satu abad perjalanan klub, ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada Bonek.

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