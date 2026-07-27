Persebaya Menang Berkat Gol Bunuh Diri, Tavares: Itu Hasil Tekanan, Bukan Keberuntungan

jpnn.com - JAKARTA - Persebaya Surabaya menolak anggapan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) malam semata-mata karena faktor keberuntungan.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan bahwa gol bunuh diri yang dilakukan bek Persija Jakarta Radovan Pankov, merupakan hasil dari tekanan agresif yang terus diberikan timnya sepanjang pertandingan.

"Situasi yang terjadi dalam pertandingan dengan gol yang menentukan karena kami menekan dengan sangat baik. Setelah itu, pemain lawan membuat operan buruk ke penjaga gawang dan kami mencetak gol," kata Tavares.

Pelatih asal Portugal itu juga membantah anggapan timnya hanya sedang dinaungi keberuntungan.

Meskipun gol tercipta akibat kesalahan lawan, Tavares menilai momen tersebut bukan hadiah yang datang begitu saja.

Menurut dia, keberuntungan adalah hasil dari kerja keras dan tekanan yang konsisten sepanjang laga.

"Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu, tetapi bagaimana pun, seperti yang kami katakan berkali-kali, tim yang beruntung bekerja lebih keras. Para pemain layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di stadion. Fantastis!" paparnya.

Tavares mengaku terkejut dengan tingginya intensitas pertandingan yang jauh melampaui level pertandingan pramusim.